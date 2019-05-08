Ветерана Великой Отечественной Войны Любовь Нефёдову навестил глава Сургутского района

В Сургутском районе осталось всего два ветерана, принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной Войны. Одна из них — жительница Белого Яра Любовь Ефимовна Нефедова.

90-летняя Любовь Ефимовна награждена медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. Она была призвана в армию в сентябре 1941 года, служила медсестрой в секретной части пехотных войск до марта 1948 года в звании лейтенанта. Также жительница Белого Яра принимала участие в Японской войне.

Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, Любовь Ефимовну навестил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он поздравил ее, пожелал здоровья и долгих лет жизни, вручил цветы, продуктовый набор и конверт «на фронтовые 100 грамм».

Несмотря на то, что ветеран смущенно призналась, что ей уже «много годков», а ее сослуживцы «все туда ушли», по Любови Нефедовой видно, что она пребывает в добром здравии. А ее дочь уверена, что мама проживет как минимум до 100 лет. «Надо пожить, порадоваться! — напутствовал Андрей Трубецкой — Спасибо вам, и низкий поклон».