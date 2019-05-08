В Шереметьево пассажиры очередного Superjet 100 из-за запаха гари потребовали выпустить их из самолета

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с самолетом Superjet 100, сообщает Пятый канал.

Самолет должен был вылететь в Ригу 22:55, однако его задержали на два часа из-за того, что кто-то из пассажиров перед взлетом почувствовал запах гари. На борту началась небольшая паника. Самолет пришлось освободить и заново его проверить. Однако специалисты не нашли никаких нарушений.

В итоге лайнер отправился из Шереметьево только в полвторого ночи.

Напоминаем, что 5 мая произошла авария с участием другого Superjet 100, летевшего из Шереметьево в Мурманск. В результате этой катастрофы погиб 41 человек.