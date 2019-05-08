​В Советском в ДТП пострадал мотоциклист

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано четыре автоаварии, в которых пять человек получили травмы. Один из югорчан неудачно начал мотосезон.

«Около 14.20 на автодороге «Подъезд к городу Советский», водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на металлическое боковое ограждение дороги. В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Кроме того, в округе выявлено почти 11 тысяч нарушений ПДД, девять человек попались за рулем пьяными.