​Новым главным полицейским одного из муниципалитетов Югры стал приезжий

Начальником ОМВД Нягани назначен 42-летний Владимир Грабовецкий. Личному составу нового руководителя 7 мая представил главный полицейский Югры Василий Романица.

«До назначения в ОМВД России по Нягани Грабовецкий служил в должности заместителя начальника полиции ОМВД России по Горно-Алтайску. Имеет ведомственные награды», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры, отметив, что за время работы он также нес службу в Березовском районе и Югорске.

Стоит отметить, в Сургуте также ожидают назначение нового главного полицейского. Бывший руководитель УМВД экономической столицы округа Александр Ерохов ушел на повышение. До 8 мая и.о. остается Владимир Бабушкин.

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