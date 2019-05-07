​Составлен график длинных выходных 2020 года

Министерство труда подготовило предложение о переносе выходных дней в 2020 году. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в 2020 году россиян снова ждут продолжительные выходные в январе и мае. Если постановление утвердят без изменений, отдыхать будем с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября.