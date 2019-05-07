Сургутский район готовится к празднованию Дня Победы

В Сургутском районе пройдет более 80-ти праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Османкина во время специальной пресс-конференции. По ее словам, первые предпраздничные мероприятия начались 6 мая.

«В этом году в Сургутском района будет традиционный формат празднования. У нас запущено несколько сильных проектов в честь Дня Победы, прежде всего – «Живая фотография» и «Вахта памяти». – рассказывает Татьяна Османкина. – Сейчас руководство администрации района с подарками и поздравлениями ездит к нашим ветеранам, которых, к сожалению, осталось немного – 93 человека. Из них непосредственных участников военных действий всего двое: Любовь Нефедова и Анатолий Шарыпов. Еще около 70 человек тружеников тыла, несколько узников концлагерей и блокадников. Около 20 человек уехали на постоянное место жительство за пределы района, но мы все равно отправляем им поздравления».

В этом году все ветераны Сургутского района получат единовременные выплаты – 10 тысяч рублей на человек. Эти деньги поступят из фонда, организованного благотворителями при общественном совете муниципалитета. Непосредственно в день праздника, 9 мая, в поселениях района пройдут традиционные митинги.

У властей муниципалитета есть большие планы на следующий год, когда будет праздноваться юбилейная дата – 75 лет Победы. Татьяна Османкина рассказала о том, какие мероприятия ждут ветеранов и жителей района.

«Прежде всего, мы предусматриваем оказание всего комплекса помощи для ветеранов. Для этого в оргкомитет Дня Победы – 2019 включены все структуры: здравоохранение, соцзащита и так далее. Планируем провести ремонт в домах ветеранов. Уже составлены локально-сметные расчеты и решается вопрос финансирования этих работ. – делится планами Татьяна Османкина. – Обсуждается вопрос существенных денежных выплат ветеранам на следующий год. Мы нацеливаемся на то, чтобы провести праздничные мероприятия для наших ветеранов в ДИ «Нефтяник» и организовать масштабную военную реконструкцию. С учетом того, что жители Сургутского района воевали в основном на Карельском и Ленинградском фронтах, то есть желание воссоздать операции именно на этом направлении».