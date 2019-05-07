​Шопинг в Galeries Lafayette Paris Haussmann для клиентов Альфа Private

Galeries Lafayette Paris Haussmann – легендарный универмаг, жемчужина французской столицы, являющийся одним из самых первых и знаменитых универсальных магазинов в мире.

До 31 января 2020 года при оплате покупок в универмаге премиальными картами Visa Infinite или World Elite Mastercard Альфа-банка и предъявлении их в закрытом лаундже «Le Concierge» для клиентов Альфа Private действует специальное предложение - сеанс стиля в эксклюзивных апартаментах La Suite.

Стилисты Galeries Lafayette помогут подобать индивидуальный гардероб в утонченном парижском стиле. Сеанс макияжа и гастрономическая пауза дополняют и подчеркивают уникальность момента. В результате сеанса французским стилистом создается Look Book, который может обновляться при появлении новых коллекций. Эксклюзивная услуга предоставляется по предварительной записи и длится 3 часа. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо через своего финансового советника или самостоятельно за 5 дней оставить заявку.

Если клиент планирует шопинг самостоятельно, то он может воспользоваться привилегиями в «Le Concierge» на 1 этаже главного здания: приветственные напитки, шампанское, подарки, приоритетное оформление TAX FREE в эксклюзивном закрытом лаундже, а также доставка покупок в отель.

Подробнее о предложении можно узнать у своего финансового советника.