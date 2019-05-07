В соцсетях снова прошел слух о введении пятидневки в школах Сургута

Родители школьников Сургута опять начали обсуждать вероятность введения пятидневки.

В родительских группах соцсетей и мессенджеров прошел слух, что с 1 сентября 2019 года в городе наконец-то начнут выполнять указ президента о переводе школ на обучение в первую смену.

ИА СИА-ПРЕСС связалось с гимназией им. Салманова. Там рассказали, что в учебном заведении никаких серьезных изменений не планируется:

«У нас затишье. Родители молчат, департамент [образования] молчит. Сейчас идет подготовка учебной программы на будущий год, и мы в гимназии сформировали ее с расчетом на шестидневную учебную неделю. Программа согласуется с управляющим советом, обсуждается на родительских собраниях», — рассказала заместитель директора по УВР Светлана Кучина.

Заместитель директора по УВР в школе №24 Елена Николенко также подтвердила, что о переходе на пятидневку речи пока не идет.

Мы связались с начальником отдела по работе со СМИ администрации Сургута Мариной Родыгиной, которая сообщила, что на данный момент никакой официальной информацией не располагает: «Чиновники могут обсуждать это между собой, и это нормально, потому что есть курс на исполнение указа президента, но пока ничего точного сообщить не могу».

Напоминаем, что серьезно введение пятидневки в Сургуте стали обсуждать в начале учебного года: департамент образования даже проводил пресс-конференцию по этому поводу. Однако с того момента никаких подвижек не произошло.