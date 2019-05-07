В Белом Яре открылся первый в Югре центр юридической помощи мигрантам

В поселке Белый Яр Сургутского района открылся центр юридической помощи мигрантам «Пилигрим». Это первый подобный проект на территории Югры. В этом центре могут получить юридическую помощь мигранты, прибывшие в Сургутский район. Место было выбрано неслучайно – Белый Яр ближе остальных поселений района расположен к городу, что делает его своеобразными воротами в Сургутский район.

«Центр предназначен для тех мигрантов, кто прибывает в район и не знает, куда идти, где оформлять документы, где проходить медкомиссию и так далее. Такая мера муниципальной поддержки – новая практика не только для Югры, но и для всей России. Так как такового еще никто не делал, а администрация района не может напрямую оказывать подобные услуги, то решили обратиться к некоммерческой организации», – объяснил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Инициатором создания этого центра стал таджикский национально-культурный центр «ВАХДАТ» и его председатель Файзуло Аминов. По его словам, идея запустить такой проект пришла к нему, когда он увидел, как с мигрантами работают коммерческие структуры.

«Цены порой поднимают до такого уровня, что иностранный гражданин, который недавно приехал в страну, просто не может заплатить. В результате он, сам того не желая, становится нелегалом. – отмечает Файзуло Аминов. – Я думаю, что с открытием такого центра мигрантам станет гораздо легче адаптироваться к жизни на территории России. Есть еще желание организовать здесь языковые курсы для мигрантов. Это то, что называется правильной миграционной политикой».

Во время открытия центра некоммерческая организация «Профессиональный советник», которая и является оператором проекта, заключила соглашение о сотрудничестве с представителями четырех диаспор: таджикской, киргизской, казахской и азербайджанской. Это позволит выстроить комплексную работу с мигрантами, приезжающими из этих стран. Ожидается расширение сотрудничества и с другими диаспорами.

«У нас в поселке находится УФМС, поэтому все мигранты в любом случае едут в Белый Яр. Центр помощи мигрантам удобно расположен буквально в 100 метрах от УФМС и рядом с остановкой автобуса. Благодаря этому, как мы надеемся, у мигрантов больше не будет проблем с адаптацией в Сургутском районе», – поделилась ожиданиями глава Белого Яра Елена Никифорова.