В Югре в 2020 году проведут более 85 мероприятий для празднования 75-й годовщины Победы

В Югре в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне включено 85 мероприятий, сообщает пресс-служба региона.

Так, например, окружную акцию «Югра – Вахта Памяти» ждет изменение — в нее войдет агитпробег «Дорогами героев – дорогами памяти», открытый окружной слет поисковых отрядов, курсы повышения квалификации для руководителей поисковых отрядов, «Школа юного поисковика» и другие.

Отметим, что в настоящий момент в округе проживает более двух тысяч ветеранов, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

