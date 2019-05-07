Управделами президента заказало мониторинг телеграм-каналов, несмотря на то, что в России их блокируют

Управление делами президента разместило тендер на оказание услуг по проверке СМИ и соцсетей. «Роскомсвобода» сообщает, что тендер также предусматривает слежку за телеграм-каналами, несмотря на то, что Telegram в России блокируется по решению суда.

В список СМИ для мониторинга входят около 70 изданий. Однако названия телеграм-каналов не уточняются.

Победителя определят на аукционе 20 мая. Начальная стоимость госконтракта составляет 1,1 млн рублей.

Напомним, что в 2018 году управление делами президента публиковало такой же тендер. В тот раз сумма контракта составила 900 тысяч рублей.