​В России разработали систему бесперебойного интернета для автомобилей

Российская компания Incarnet, которая работает с высокоскоростным интернетом, разработала систему бесперебойного интернета в дороге. Пока что технология используется только в России. Она функционирует, благодаря объединению сигналов сразу нескольких операторов сети.

Основатель компании, Антон Есин, утверждает, что система делает из автомобиля полноценный «офис на колесах», но также отлично подойдет путешественникам.

«Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое», — прокомментировал собеседник агенства.