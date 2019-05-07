​В Урае бизнесвумен едва не сломала руку полицейскому, который пришел в ее магазин с проверкой

В Урае предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела, защищая свой магазин от полицейской проверки. Стражи порядка выявили нарушения антиалкогольного законодательства в торговой точке, расположенной в третьем микрорайоне города, — спиртным там торговали ночью.

«По версии следствия, во время разбирательства хозяйка магазина стала препятствовать осуществлению служебной деятельности сотрудника полиции – не пропускала его в помещение магазина и закрыла дверь, зажав кисть руки потерпевшего в дверном проеме. Сотрудник полиции получил травму кисти руки, для установления тяжести вреда, причинённого его здоровью, проводится судебно-медицинская экспертиза. Из показаний свидетелей следует, что при этом женщина высказывала в адрес сотрудника полиции оскорбления нецензурной бранью», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В отношении бизнесвумен возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «оскорбление представителя власти». Кроме того, по факту реализации алкогольной продукции в нарушение закона в отношении индивидуального предпринимателя также составлен административный материал.