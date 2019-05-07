​Минприроды планирует запретить в России одноразовую пластиковую посуду

В России готовят запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом рассказал журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Сроков введения таких ограничений министр не назвал, отметив, что потребуется время на осознание его важности.

«Минприроды России - за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — цитирует Кобылкина РИА «Новости».

В странах Евросоюза продажу одноразовой пластиковой посуды запретят к 2021 году. Речь идет о тарелках, столовых приборах, соломинках и ватных палочках. Решение принято из-за того, что, по данным Еврокомиссии, более 80 процента мусора в морях — это пластик.