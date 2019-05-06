​За праздники ущерб от возгораний сухой травы в Югре превысил 200 тысяч рублей

За праздничные выходные в Югре зарегистрировано 16 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы. Несколько раз огонь добирался до жилых построек.

«2 мая в Урае возгорание сухой травы привело к уничтожению четырех строений на территории садово-огороднического товарищества «Простор», а в Югорске по этой же причине огнем уничтожена постройка в садово-огородническом товариществе «Березка». В поселке Мулымья Кондинского района распространение пожара удалось остановить на границе участка – поврежден забор. Третьего мая горение травы привело к повреждению утеплителя теплотрассы в Пыть-Яхе. Общий ущерб от этих пожаров составил более 200 тысяч рублей, существовала угроза распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки, а для ликвидации возгораний задействовались 31 единица специальной техники и 94 пожарных», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По всем фактам проводятся проверки. В качестве приоритетных версий этих возгораний специалисты рассматривают неосторожное обращение людей с огнем. Между тем, в округе наступил пожароопасный сезон, разведение открытого огня запрещено.