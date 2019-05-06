​В Югре 7 мая ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и дождь

Во вторник, 7 мая, в Югре ожидается северный ветер порывами до 16 метров в секунду и дождь. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха ночью составит +7,+12 ºС, местами -2,+3 ºС, днем +18,+23 ºС, по северным районам +10,+15 ºС.

Такой же погода останется 8 и 9 мая. К выходным похолодает: ночью столбики термометров приблизятся к нулю, температура воздуха днем в четверг составит +14,+19 ºС, по северу и востоку +5,+10 ºС.