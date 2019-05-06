На трассах Югры устанавливают освещение

На нескольких дорогах Югры устанавливают освещение. Так, в Нефтеюганском районе на трассе «Нефтеюганск – Мамонтово» оснащен 691 метр дорожного полотна. Общая протяженность освещенного участка составит 3,11 километра. Еще 14 километров дороги будет освещено в Советском районе до конца июня.

В будущем освещенные участки появятся и в Кондинском районе (10,52 км), Нижневартовском районе (4,21 км), Октябрьском районе (12,65 км), на дорогах «Урай – Половинка» (около 1 км), «Нягань – Талинка» (630 м и 1,6 км), на Объездной дороге в Советском (1,8 км), на дорогах в Советском районе: «Подъезд к Пионерскому» (2,3 км) и «Югорск – Советский» (350 м).