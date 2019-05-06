​На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в районе Тобольска 11 мая начнется ремонт. У автомобилистов просят понимания

С 11 мая на участке трассы Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск» в районе Тобольска будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Уралуправтодор начинает работы по устройству слоев износа.

«Дорожное покрытие обновят на участке возле Тобольска (с 235 по 252,5 км) и Горнослинкино (с 318 по 322 км). Работы будут проводиться с 11 мая по 1 августа. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», — обратились к автомобилистам в пресс-службе компании.

Отмечается также, что ремонт позволит предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия.

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