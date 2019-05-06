Югра вошла в пятёрку регионов с наибольшей доступностью новых автомобилей

Югра заняла четвёртую строчку рейтинга регионов с наибольшей доступностью новых автомобилей, что свидетельствует о возможностях югорчан приобретать новые автомобили. В округе более половины населения (54,6%) могут позволить себе покупку новой машины.

Согласно данным исследования РИА Новости, новую машину за 500 тысяч рублей могут также позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей.