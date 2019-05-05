Жители России больше не смогут использовать мессенджеры анонимно

С 5 мая в силу вступило постановление правительства РФ, которое требует от мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Напомним, что ранее власти жаловались на то, что анонимность в соцсетях затрудняет работу правоохранительных органов.

Соответствующее постановление было опубликовано 6 ноября прошлого года. Операторы связи теперь должны будут предоставлять данные об абоненте по запросу мессенджеров в течение 20 минут. Если оператор не предоставит информацию или в его системе не будет данных о пользователе, то пройти идентификацию не удастся.

Если же абонент решил поменять оператора, то сотовая компания должна в течение суток оповестить об этом мессенджер. Действующим же пользователям не придется регистрироваться еще раз, если данные, которые они предоставляли мессенджерам, аналогичны данным операторов.

В Роскомнадзоре объяснили, что такое нововведение необходимо по соображениям безопасности.