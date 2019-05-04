​В Югре ожидается потепление до +20 ºС

Синоптики сняли предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на воскресенье, 5 мая. Завтра в Югре ожидается небольшой дождь и потепление.

«Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью +5,+10 ºС, при прояснениях до -2 ºС, днем +15,+20 ºС, местами +8,+13 ºС», — говорится в сообщении на сайте Обь-Иртышского УГМС.

6 и 7 мая дневные температуры составят +18,+23 ºС, но также ожидается дождь.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, столбики термометров днем в воскресенье поднимутся до +14 ºС.