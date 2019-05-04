​С россиян через суды взыскали более 130 миллиардов рублей по долгам за коммуналку

В 2018 году в суды общей юрисдикции поступило почти 6,7 миллиона исков о взыскании платы за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Для сравнения, десять лет назад их было 1,47 миллиона. Из 6,6 миллиона рассмотренных исков суды удовлетворили 99 процентов. Большая часть удовлетворенных судами исков касалась суммы долга до 50 тысяч рублей.

Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) возросла за десять лет в пять раз — до 134,5 миллиарда рублей. Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ публикует ТАСС.

Отмечается также, что иски об оплате жилья и ЖКУ стали самыми массовыми в прошлом году в судах, впервые за несколько лет опередив иски по взысканию долгов по кредитам и займам. Всего было подано 17 миллионов исков.