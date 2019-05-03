Умер актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в «Звездных войнах». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на семью Мейхью, которая оставила сообщение в его твиттере о том, что актер умер вечером 30 апреля. Питеру Мейхью было 74 года. Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — с четвертого по шестой эпизоды «Звездных войн». В 2005 году он снова исполнил роль вуки в «Мести Ситхов». В «Пробуждении силы» (2015) 71-летний Мейхью играл Чубакку вместе с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде «Последние джедаи» (2017).