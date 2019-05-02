У участников «Евровидения» взяли кровь на анализ для определения национальности

Участник "Евровидения-2019" от России Сергей Лазарев в программе "Вечерний Ургант" рассказал, что всем участникам конкурса пришлось сдать кровь для специального анализа на определение национальности.

По словам артиста, в этом году главным спонсором "Евровидения" стала "контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей". Это якобы делается для того, чтобы показать единство всех людей. Лазарев сообщил, что все участники подписали согласие на возможное обнародование результатов анализов. И признался, что ему самому интересно их узнать.

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.