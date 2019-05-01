В Сургуте ищут пропавшего 29 апреля мужчину // ОРИЕНТИРОВКА

В Сургуте ищут пропашего 29 апреля этого года Чобану Ивана Васильевича. Мужчина, которому на вид 50-52 года, вечером того дня вышел из дома на Тюменском тракте, 2, (районТЦ «Аура») и до сих пор не вернулся.

Был одет в безрукавку цвета хаки, голубую кофту, черные спортивные штаны и кроссовки. С собой была небольшая сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в поисковый отряд к руководителю группы +7 (904) 486-04-52(Александр), либо позвонить в полицию: 102.