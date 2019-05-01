Пять югорчан стали лидерами России среди сельской молодежи

Пять югорчан стали одними из победителей ежегодного всероссийского конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодежи по итогам 2018 года.

"В их числе – учитель Сергинской школы имени Героя Советского Союза Николая Сирина Октябрьского района Татьяна Шаляпина, индивидуальный предприниматель из поселка Куть-Ях Нефтеюганского района Екатерина Потапова, педагог детской музыкальной школы Ханты-Мансийского района Ольга Пылаева, сотрудник сельского дома культуры поселка Зайцева Речка Нижневартовского района Надия Куляева, Андрей Латышевл из городского поселения Белый Яр Сургутского района, который на конкурс заявлялся в качестве сотрудника местной школы №1, но с февраля возглавил службу культуры, молодежной политики и спорта в администрации поселения", - сообщает пресс-служба региона.

182 победителя выбрали из 1,5 тысяч человек - жителей 79 субъектов РФ.

На аналогичный конкурс, но по 2019 году, уже начат прием заявок. Для участия до 20 мая нужно зарегистрироваться на сайте Российского союза сельской молодежи.