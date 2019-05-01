В Югре пройдет международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019»

В Югре продолжается прием заявок на международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019».

20 мая победительницы отборочных этапов из Удмуртской республики, республик Марий Эл, Мордовии, Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа и других субъектов РФ прибудут в Ханты-Мансийск. Наш округ на конкурсе будет представлять студентка Югорского госуниверситета Елена Шуганова.

Как сообщает пресс-служба региона, участницам предстоит пройти пресс-конференцию, видеовизитку «Горжусь тобой, моя Родина», дефиле в национальных костюмах «Красота народа – во всем», конкурс-представление «Язык моих предков не должен угасать», конкурс талантов и заключительное дефиле в стилизованном костюме.

Финал международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019» состоится 24 мая.