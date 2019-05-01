Пожилые югорчане могут принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»

Пожилые югорчане отправляют заявки на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2019».

Конкурс проводится для лиц старше 50 лет, обучившихся работе на компьютере и пользованию интернетом.

Для участия гражданину нужно подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив к ней эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» и «Моя общественная интернет-инициатива».

Заявки принимаются до 14 октября.

Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.