Через сайт Ханты-Мансийского НПФ можно получить несколько услуг

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут в онлайн-режиме получить несколько разных услуг. Например, подать заявления о назначении выплаты, изменении персональных данных, получить справку о пенсионных взносах (для получения налогового вычета), назначить наследника выплат, пополнить пенсионный счет и так далее (всего десять видов заявлений).

Для этого необходимо зайти на сайт hmnpf.ru, в рубрике «Онлайн-сервисы» или «Документы» найти раздел «Заявления».

А еще в планах Ханты-Мансийского НПФ есть идея реализовать назначение пенсии через интернет.