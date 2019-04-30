​Оппозиционного депутата в думе Югорска лишили мандата

Депутат думы Югорска Антон Пантин лишен мандата. Такое решение единогласно принято на 30 заседании парламента, прошедшего 30 апреля.

Голосование было тайным. Об этом на своей странице в соцсети рассказал начальник управления внутренней политики и общественных связей администрации города Алексей Шибанов.

«Одним из самых обсуждаемых вопросов в преддверии заседания стала тема сложения полномочий ряда депутатов города, которая была включена в повестку заседания. Напомним, что в Думу г.Югорска поступили заявления губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В., в которых указано на ряд нарушений в предоставлении сведений, предусмотренных Законом ХМАО – Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», допущенных со стороны депутатов по итогам декларационной кампании за 2017 год. По итогам рассмотрения вопросов депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата города Югорска Пантина А.А. в связи с утратой доверия, удовлетворили заявления о добровольном прекращении полномочий депутатов Соколова А.Н. и Харлова А.Ю. В отношении депутата Беккера А.В. принято решение о переносе даты рассмотрения вопроса на следующее заседание Думы по процедурным основаниям. Все решения приняты единогласно, посредством тайного голосования», — говорится в посте.

Ранее Антон Пантин связал решение о лишении его мандата с его деятельностью по обнародованию фактов о недостатках в работе местных и региональных властей.