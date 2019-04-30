Югорчане могут принять участие в конкурсе «Доброволец России – 2019»

При Фонде «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» открылся Центр развития добровольчества. Его руководитель — Анна Колычева, на рабочей встрече с отраслевыми ресурсными центрами со всего округа рассказала о том, что из себя представляет конкурс «Доброволец России – 2019» и кто может принять в нем участие.

Конкурс проводится уже девятый год. На один проект из общего бюджета в 45 млн рублей НКО или физическое лицо может получить до двух миллионов рублей. В 2019 году в конкурсе выделено 12 номинаций, в двух и них могут принять участие не только взрослые, но и дети в возрасте от восьми лет. Конкурсные проекты должны существовать не менее года.

Подробную информацию о конкурсе смотрите на сайте «Добровольцы России»