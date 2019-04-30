Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Тюменской области близок к банкротству

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) готовится к процедуре банкротству. Заявление о том, что руководство предприятия собирается обратиться в Арбитражный суд Тюменской области для начала процесса банкротства, появилось в базе данных СПАРК. В тексте заявление указано, что завод не в состоянии выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В списке кредиторов оказались: Промсвязьбанк, «Абсолют банк», «Кредит Европа банк», «Московский кредитный банк», Сбербанк, «Интерпромбанк»

В компании «Новый поток», частью которой является завод, корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что сейчас не готовы давать официальные комментарии и посоветовали обратиться в Сбербанк. Последний с этого года осуществляет оперативное управление предприятием. В пресс-службе Западно-Сибирского отделения Сбербанка на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС не отвечали.