​Сергею Великому вручена награда Совета Законодателей

Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа отметил работу Председателя комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого.

Депутату думы Югры вручена благодарность за многолетнюю плодотворную правотворческую деятельность, направленную на обеспечение экономического, социального и культурного развития Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В свою очередь Сергей Великий поблагодарил коллег за награду и отметил: "Я вижу в Благодарности Совета Законодателей глубокий смысл. В наших трех Думах работают самые социально активные представители Тюменской области, Югры и Ямала. Мы обмениваемся опытом работы, поддерживаем законодательные инициативы друг друга и совместно реализуем на своих территориях важные для жителей проекты".

Напомним, Совет Законодателей стал правопреемником Совета Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа и Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа в совершенствовании согласованной законодательной деятельности, направленной на обеспечение достойной жизни населения трех равноправных субъектов Российской Федерации. С 1994 года Совет трех дум создан в целях координации деятельности органы государственной власти области и автономных округов, создание партнерских, сбалансированных отношений между субъектами федерации. За время работы Совета заключен ряд договоров и соглашений, роль которых помочь субъектам Российской Федерации самостоятельно решать свои конституционные и уставные задачи. Совет и создаваемые при нем рабочие группы решали вопросы федерализма, нивелировали внутренние противоречия, возникающие между субъектами, их исполнительными и законодательными органами, по утверждаемому плану вырабатывали согласованные законодательные акты по вопросам, представляющим общие интересы Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области.