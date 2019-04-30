​МегаФон открывает салоны нового формата

30 апреля, ХМАО-Югра. Посетители нового салона связи в Сургуте могут забыть про шариковые ручки. Теперь югорчане при подключении к услугам МегаФона смогут воспользоваться электронной подписью. Выбор тарифа, цифровых услуг и оформление документов консультант проведет с планшета.

Новый салон МегаФона открылся в ТРЦ «Сургут Сити Молл» по адресу Югорский тракт, 38. Для удобства абонентов здесь организованы витрины с умными устройствами и интерактивной демонстрацией товара. Медийный экран, размещенный внутри витрины, покажет в деталях выбранное оборудование и поможет сделать заказ.

«Каждый час салоны МегаФона в Югре посещает почти тысяча человек. При этом каждый третий посетитель – житель Сургута. Именно поэтому он стал одним из трех городов Урала, где раньше других были открыты магазины нового формата. Салон сделан так, чтобы туда хотелось зайти и задержаться подольше. Для клиентов оборудована зона отдыха и место для подзарядки смартфонов, а консультанты всегда помогут разобраться в цифровых новинках», – рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Формат нового салона создан для неспешного выбора в комфортных условиях. Посетитель может подержать товар в руках, сделать несколько пробных снимков, понять, удобен ли ему интерфейс гаджета, сравнить с позициями из интернет-магазина – и все это самостоятельно.

В открытом доступе размещены современные устройства, которые можно протестировать: фитнес-браслеты, USB-колонки, смартфоны и наушники. А получить банковскую карту, настроить личный кабинет или привязать несколько SIM-карт к одному аккаунту поможет консультант.