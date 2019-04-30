​1 мая на Югру обрушится сильный порывистый ветер и снег

Первомайское шествие в западных и центральных районах Югры пройдет при неблагоприятных погодных условиях. Об этом предупреждают окружные синоптики.

«Днем 1 мая 2019 года в западных и центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ожидается усиление ветра до 11-16 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Также ожидается снег и мокрый снег, температура воздуха ночью -4,-9 ºС, днем +1,+6 ºС, в северных и восточных районах ночью до -15 ºС, днем до -5 ºС.

Стоит отметить, что в Сургуте завтра запланировано первомайское шествие. Полицейские ожидают, что в нем примут участие до 40 тысяч человек.

Улучшение погоды ожидается к концу недели. 2 и 3 мая дневные температуры в некоторых районах округа повысятся до +13 ºС.