В России собираются ужесточить налоговые правила для небольших магазинов

Министерство финансов России предложило внести поправки в Налоговый кодекс, которые ужесточают правила работы для небольших несетевых магазинов, торгующих маркированными товарами. Об этом сообщает РБК. В случае принятия изменений, владельцы таких торговых точек больше не смогут воспользоваться упрощенными системами налогообложения, такими как Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патент.

Представители предпринимательского сообщества уже обратились в правительство и предупредили, что поправки приведут к массовому закрытию небольших несетевых магазинов в России. По мнению организации «Опора России», потери в прибыли индивидуального предпринимателя могут составить от 23 до 109 процентов в зависимости от товарооборота.