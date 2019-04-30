Студенты СурГУ задали вопросы депутатам Сургута

Депутаты думы Сургута встретились со студентами Сургутского государственного университета, и ответили на вопросы учащихся.

Бывших школьников интересовали разные темы: есть ли у местного самоуправления будущее, будут ли вводить школьные автобусы для подвоза детей в школы города, что построят на пустыре на проспекте Мира, станет ли образование до пятого класса платным, как в Сургуте будут развивать велосипедную инфраструктуру и так далее.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова ответила на вопрос о будущем местного самоуправления, заверив, что местное самоуправление будет развиваться: «Вопрос лишь в каком виде, ведь все меняется».