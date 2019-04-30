​В Югре под суд пойдет 70-летний сельчанин, обвиняемый в убийстве брата и его жены

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 70-летнего жителя деревни Шугур Кондинского района. Мужчину обвиняют в убийстве родного брата и его жены. Трагедия произошла в июле 2018 года.

«Обвиняемый в ходе конфликта с родным братом и его супругой, из-за личных неприязненных отношений, взял из дома ружье и на улице поселка произвел в них выстрелы. От полученных ранений родственники мужчины скончались на месте происшествия. Затем обвиняемый высказал угрозу убийством своему племяннику», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы за убийство и угрозу убийством. Суда он дожидается под стражей.