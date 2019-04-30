​Пьяный тюменец с психическим расстройством устроил стрельбу из автомата у торгового центра

Вечером в понедельник, 29 апреля, у торгового центра «Шулаверы» в Заводоуковске неадекватный 42-летний мужчина устроил стрельбу из предмета, похожего на автомат. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«29 апреля в вечернее время в полицию Заводоуковска поступило сообщение о том, что из магазина выходит вооруженный мужчина и заходит в частный дом по улице Шоссейная, после чего за оградой послышались хлопки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции в ходе проводимых мероприятий задержали проживающего по данному адресу неработающего ранее судимого гражданина 1977 года рождения. Предмет, похожий на огнестрельное оружие, у него изъят и направлен на экспертизу», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным портала 72.ru, задержанный был нетрезв. Кроме того, местные жители сообщили, что мужчина страдает психическим расстройством и совсем недавно вышел из медицинского учреждения психиатрического профиля. Для его задержания спецслужбам пришлось оцепить территорию, прилегающую к торговому центру.