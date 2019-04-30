​Еще одну услугу Ханты-Мансийского НПФ теперь можно получить через интернет

Клиенты фонда могут дистанционно подать заявление о назначении выплаты, изменении персональных данных, назначении наследника. Всего доступно 10 видов заявлений.
Раздел «Заявления» можно найти через меню на главной странице сайта hmnpf.ru в рубрике «Онлайн-сервисы» или «Документы». Чтобы подать заявление онлайн, необходимо авторизоваться через портал госуслуг.
Ханты-Мансийский НПФ один из лидеров среди НПФ страны по доступности услуг в интернете. Сейчас на официальном сайте Ханты-Мансийского НПФ можно:
- Заключить пенсионный договор.
- Рассчитать размер будущей пенсии в зависимости от взносов или наоборот, рассчитать размер взноса в зависимости от желаемого размера пенсии.
- Пополнить пенсионный счёт.
- Подать заявление или скачать бланк заявления в Ханты-Мансийский НПФ.
- Получить три вида справок: справку о пенсионных взносах (для получения налогового вычета), справку о невыплате/неназначении пенсии и справку об отсутствии права на дополнительную пенсию.
- Пройти ежегодную регистрацию пенсионеров.
- Получить консультацию специалиста Ханты-Мансийского НПФ.
В ближайших планах Ханты-Мансийского НПФ реализовать назначение пенсии через интернет.
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