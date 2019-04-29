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Депутаты фракции ЛДПР встретились с Губернатором Югры

Накануне состоялась рабочая встреча либерал-демократов с главой региона.

Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун озвучил вопрос оплаты труда работников бюджетной сферы, и передал Наталье Комаровой обращение заявителя из бюджетного учреждения «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». Люди получили уведомления об изменении системы оплаты труда.

«С одной стороны заработную плату по приказу окружного Департамента здравоохранения увеличивают на 4 процента, а с другой материальную помощь к отпуску уменьшают до размера одного фонда. Кто не согласен продолжать работать в новых условиях, с тем трудовой договор прекращается. В итоге совокупный доход у работника за год уменьшается», - рассказал депутат Сысун. Глава региона пообещала разобраться в ситуации.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Александр Мещангин поднял вопрос платы за вывоз твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Октябрьского района. Депутат считает, что из-за введения новых правил и условий страдают все и физические лица, и юридические, и предприятия. Есть поселения жители которых самостоятельно утилизируют бытовой мусор, поскольку находятся в труднодоступной местности, но платежи с них региональный оператор взымает. Депутат считает данные начисления абсолютно незаконными. Губернатор приняла к сведению мнение народного избранника.

Депутат Андрей Миляев акцентировал внимание главы Югры на переселении из балков, в частности он передал обращение от жительницы города Пыть-Яха, которая прожила в балке более 30 лет с момента начала застройки поселка. Заявительница накоплений не имеет, в настоящее время пенсионер и не в состоянии брать ипотечный займ или кредит. Соответственно не представляется возможным переселение ее из балка. В такой ситуации находятся десятки жителей Пыть-Яха и других муниципалитетов. Поэтому депутат Миляев и предложил создать рабочую группу по рассмотрению таких обращений.

Наталья Комарова сообщила, что в каждом муниципальном образовании, где проходят эти процессы, созданы общественные комиссии для рассмотрения каждого отдельного случая.

«Общественная комиссия имеет права и компетенцию принимать решения о видах и размерах поддержки, что является основанием для органов местного самоуправления. Общественная комиссия состоит, в том числе, из жителей вагонообразований, поэтому обязательно данные вопросы должны изучаться ее участниками, но по поступившему обращению мы разберемся», - рассказала губернатор.

Депутат Андрей Миляев рассказал и о серьезных сокращениях узкоспециализированных специалистов в медицинских учреждениях Пыть-Яха, в частности в роддоме. Наталья Комарова ответила, что в курсе ситуации из обращения через социальные сети и заверила, что никаких серьезных сокращений в среде врачей и старшего медперсонала не будет, а возможно это коснется младшего медицинского персонала. Но поступившую информацию она обязательно проверит.

Парламентарий Сергей Тульников озвучил тему отлова бродячих собак, контроля процесса чипирования домашних животных. Депутат подчеркнул, что у муниципалитетов катастрофически не хватает средств на отлов бродячих собак, и предложил вынести эту тему на обсуждение на Совет глав муниципалитетов, так как это вопрос давний и системный. Он подчеркнул, что жители муниципалитетов жалуются на отсутствие отлова бродячих собак, которые являются угрозой для жизни и здоровья граждан. В пример привел город Пыть-Ях, где проведен конкурс на отлов бродячих животных в количестве 64. Хотя за аналогичные периоды ранее цифры были не менее 400. Губернатор ответила, что даст задание курирующим структурам посмотреть существующую картину вцелом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Новый член фракции ЛДПР Евгений Данников остановился на политической повестке, и рассказал о специально отведенных местах в муниципалитетах для проведения митингов и пикетов. На примере Урая и Нягани, где официально разрешено проводить политические акции далеко за городом, среди гаражей, что абсолютно не соответствует критериям доступности и публичности политических акций. Глава региона ответила, что проведет инвентаризацию таковых мест по муниципалитетам и проверит озвученные факты.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 227, комментариев: 0


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