Югорская делегация участвует в форуме ООН в Нью-Йорке

С 22 апреля по 3 мая в Нью-Йорке проходит 18 сессия Постоянного форума Организации объединенных наций по вопросам коренных народов. В нем принимает участие делегация Югры под предводительством первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова.

Для Югры, где поддержанию и развитию коренных языков уделяется много внимания, участие в сессии — очень важное событие. Именно поэтому число чиновников в составе делегации было сведено к минимуму. В нее вошли преимущественно общественные деятели, которые посвятили жизнь коренным малочисленным народам севера — сохранению традиций, защите их прав и интересов. Например, в Нью-Йорк поехали два оленевода из Сургутского района и Когалыма: Денис Кечимов и Людмила Кнезьянова; председатель совета старейшин КМНС Югры Александр Константинов и другие.

Александр Новьюхов, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по УрФО, выступил на площадке по теме: «Диалог с коренными народами: коллективные права коренных народов на земли, территории и ресурсы». А директор института народов Севера Югорского государственного университета, координатора Международной ассоциации финно-угорских университетов России Татьяна Дятлова — на площадке, посвященной обсуждению проведения в 2019 году Международного года языков коренных народов. Она отметила, что количество участников мероприятия оказалось небывало большим: "Сразу после выступлений доклады не обсуждались, потому что они буквально текли рекой. Заявившихся на выступление было очень много, каждому выступающему отводилось не более трех минут".

«Наша делегация представляет обско-угорские народы, проживающие в Югре. Мы рассказываем о положительном опыте работы, направленном на сохранение и передачу традиций наших народов молодым поколениям. Поддержали предложение руководителя ФАДН (Федерального агентства по делам национальностей, — прим. автора) Игоря Баринова о том, чтобы продлить объявленный год языка коренных народов мира еще на 10 лет», — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС член Общественной палаты Югры Вера Кондратьева.

Миссия югорской делегации состояла в том, чтобы рассказать о сохранении традиционной культуры ханты и манси, включая природоохранную деятельность, народные художественные промыслы, родные языки, этнотуризм. А помимо этого - познакомиться с опытом других стран в отношении защиты прав аборигенов.

Справка: Постоянный Форум ежегодно проводит сессии продолжительностью в две недели. Первая сессия Постоянного Форума состоялась в мае 2002 года, и все ежегодные сессии Постоянного форума проходят в Нью-Йорке. Делегация Югры принимает участие с 2011 года.