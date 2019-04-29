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​В ближайшее время предприниматели Сургутского района смогут получить пятимиллионный грант

В ближайшее время предприниматели Сургутского района смогут получить новый грант от администрации муниципалитета — пять миллионов рублей.

На конкурсной основе на эту крупную меру поддержку могут претендовать молодые (до трех лет) предприятия и индивидуальные предприниматели, решившие заняться каким-либо производством в Локосово, Сытомино, Русскинской или Угуте.

«Бизнесмены, претендующие на этот грант, должны обеспечить на своем производстве 15 рабочих мест с заработной платой не меньше МРОТ в Югре, а инвестиционная емкость проекта должна составлять не менее 15 млн рублей», — пояснила начальник отдела развития предпринимательства управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Любовь Максименко, сообщив, что уже есть заинтересованные компании.

Также Максименко отметила, что все гранты, которые предоставляет администрация, финансируются из собственного бюджета Сургутского района, без софинансирования от округа. Ни один из муниципалитетов Югры не оказывает такую крупную финансовую поддержку, как Сургутский район. Помимо нового пятимиллионного гранта молодые бизнесмены могут претендовать на получение 1 млн рублей, если они занимаются социально-значимыми видами деятельности и на 300 тысяч рублей, занимаясь любыми другими видами деятельности.

Таким образом в Сургутском районе появились множество предприятий: в Русскинской — цех по сбору и переработке дикоросов, скоро откроется хлебопекарня. В Белом Яре — Центр молодежного инновационного творчества, в Федоровском — медицинская лаборатория, а в Солнечном — мастерская по изготовлению мясных полуфабрикатов.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 124, комментариев: 0


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