​Бизнесмены Сургутского района теперь могут получить две новых субсидии — на рекламу и обучение

Малый и средний бизнес в Сургутском районе с этого года может получить две новых субсидии — компенсации части затрат на рекламу (до 40 тысяч рублей) и обучение (до 50 тысяч рублей).

Об этом рассказала начальник отдела развития предпринимательства управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Любовь Максименко:«Новые меры были введены на основании мнения самих предпринимателей, среди которых проводился опрос. Они решили, что хотят, чтобы мы компенсировали им именно затраты на рекламу и обучение их сотрудников. Подавать документы на получение субсидии предприниматель сможет раз в год».

Всего в 2019 году в бюджете муниципалитета заложены средства для 20 субсидий на рекламу и 15 — на обучение. Отказать бизнесменам в компенсации могут, если у организации имеется задолженность по налогам, или в сферах деятельности фигурирует такой вид, как «подакцизные товары».

Отметим, что в Сургутском районе помимо этих новых субсидий есть еще семь других. Например, до 400 тысяч рублей может получить семейный бизнес (когда владелец компании трудоустраивает в нее кого-то из родственников), до 100 тысяч — за создание условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, до 1 млн руб — на инновационное и молодежное предпринимательство и так далее.

Дополнительную информацию по мерам поддержки предпринимательства в Сургутском районе можно получить на инвестиционном портале администрации муниципалитета.