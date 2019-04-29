Сбербанк информирует югорчан о графике работы в майские праздники

Сбербанк поздравляет югорчан с предстоящими майскими праздниками и информирует о графике работы в период с 1 по 12 мая 2019 года.

1, 2, 9 мая – выходной день во всех офисах банка.

3 мая будут работать следующие дежурные офисы:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46 с 10:00 до 19:30;

г. Советский, ул. Советская, 12а с 10:00 до 15:00.

4 мая воспользоваться банковскими услугами можно будет в офисах, расположенных по адресам:

г. Нягань, 4 микрорайон, д.5 А с 10:00 до 14:00;

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.66 с 10:00 до 15:00;

г. Урай ул. Ленина, 90 с 09:00 до 16:00.

5 мая с 10:00 до 17:00 будет работать офис в г. Сургуте на ул. 30 лет Победы, 46.

6 и 7 мая офисы банка будут работать в привычном режиме.

8 мая график работы будет сокращен на один час.

10 мая будут работать дежурные офисы, расположенные по адресам:

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46 с 10:00 до 19:30;

г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 4 с 10:00 до 15:00.

11 мая решить финансовые вопросы можно будет в следующих офисах:

г. Сургут , проезд Мунарева, 4 с 09:00 до 17:00;

г. Сургут , ул. Крылова, 47 с 09:30 до 17:30;

г. Сургут , пр. Мира, 1 с 10:00 до 16:00;

г. Сургут , пр. Ленина, 35 с 09:00 до 16:00;

г. Сургут , пр. Мира, д. 10 с 11:00 до 16:00;

г. Сургут , ул. 30 лет Победы, 46 с 10:00 до 18:00;

г. Сургут , пр. Ленина, 46 с 10:00 до 17:00;

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.66 с 10:00 до 15:00;

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31 с 09:00 до 15:00;

г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 15 с 09:00 до 15:00;

г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 53 с 09:00 до 17:00;

г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 44 с 09:00 до 17:00;

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10 с 09:00 до 15:00;

г. Нижневартовск, ул. Омская, дом 11 с 09:00 до 17:00;

г. Нефтеюганск, микрорайон 16 А, 50 с 09:00 до 16:00;

г. Покачи, ул. Таежная, 20 с 10:00 до 14:00;

г. Мегион, ул. Нефтяников, 33 с 09:00 до 17:00;

г. Радужный, 7 мкр., д.12 с 09:00 до 17:00;

г. Лангепас, ул. Ленина 23 А, корпус 1 с 09:00 до 17:00;

г. Лянтор, микрорайон 4, 2, с 09:30 до 17:30;

г. Лянтор, мкр.1, строение №35/1 с 09:00 до 15:00;

г. Когалым, ул. Молодежная, 18 с 09:00 до 16:00;

г. Пыть-Ях, микрорайон 2 "Нефтяников", дом 31а с 09:00 до 14:00;

г. Нягань, ул. Загородных, 26 с 09:00 до 16:00;

г. Нягань, 4 микрорайон, д.5 А с 10:00 до 14:00;

г. Урай, ул. Ленина, 90 с 09:00 до 16:00.

12 мая с 10:00 до 17:00 будет работать офис в г. Сургуте на ул. 30 лет Победы, 46.

Напоминаем, что большинство финансовых операций клиенты могут провести самостоятельно через устройства самообслуживания, «Мобильный банк» или приложение Сбербанк Онлайн.

Узнать более подробную информацию о графике работы отделений Сбербанка в праздничные дни можно по номеру 900 (с мобильного телефона) или 8 800 555 555 0, звонок бесплатный.