Ханты-Мансийский НПФ начислил доход по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

По итогам 2018 года на пенсионные счета клиентов начислено 6% годовых. Решение принял Совет директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ».

По данным Банка России, средняя доходность НПФ страны по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по итогам 2018 года составила порядка 5%. АО «Ханты-Мансийский НПФ» начисляет своим клиентам по негосударственному (в том числе дополнительному ) пенсионному обеспечению не менее 6%. Таковы Пенсионные правила, принятые в Ханты-Мансийском НПФ.