Ханты-Мансийский НПФ начислил доход по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
По итогам 2018 года на пенсионные счета клиентов начислено 6% годовых. Решение принял Совет директоров АО «Ханты-Мансийский НПФ».
По данным Банка России, средняя доходность НПФ страны по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по итогам 2018 года составила порядка 5%. АО «Ханты-Мансийский НПФ» начисляет своим клиентам по негосударственному (в том числе дополнительному) пенсионному обеспечению не менее 6%. Таковы Пенсионные правила, принятые в Ханты-Мансийском НПФ.
Информация о состоянии личного пенсионного счета доступна в «Личном кабинете клиента»
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