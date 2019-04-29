​В Югорске депутата, критиковавшего местные и окружные власти, лишают мандата

Депутат думы Югорска Антон Пантин может быть лишен мандата на 30 заседании городского парламента, которое состоится 30 апреля. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Пантина, поводом станут сведения, которые он якобы не указал в декларации за 2017 год. Реальные же причины он видит в своей деятельности по обнародованию фактов о недостатках в работе местных и региональных властей.

«Завтра, 30 апреля 2019 года, на 30 заседании Думы Югорска меня лишат статуса депутата в связи с утратой доверия. Якобы я не указал в декларации за 2017 год доход, но фактически это были заемные средства. Чему есть документальные подтверждения. Но местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований, и с удовольствием проголосуют за мое отстранение», — пояснил Пантин.

В думе Югорска корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что комментарии по этому поводу дает только председатель городского парламента Вячеслав Климин. Последний на телефонные звонки не ответил.

Стоит отметить, что Антон Пантин регулярно распространяет информацию о различного рода нарушениях. Один из последних его постов о найденном в здании морга Югорска крупной партии просроченного детского питания стал поводом для возбуждения уголовного дела. Должностных лиц городской больницы подозревают в халатности при закупке.

Ранее по теме:

Следователи завели уголовное дело из-за обнаружения крупной партии просроченного детского питания в больнице Югорска