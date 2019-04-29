​Милонов предложил сократить рабочую неделю зимой, чтобы повысить КПД трудящихся

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Свою инициативу народный избранник объяснил тем, что из-за плохого настроения зимой у людей очень низкий коэффициент полезной деятельности.
«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный», — пояснил депутат РИА «Новости».
Свою идею он планирует обсудить с профессиональным сообществом.
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