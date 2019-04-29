​В Когалыме машинист автогрейдера, придавивший 8-летнего ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Когалыме в отношении машиниста автогрейдера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

27 марта машинист, расчищая двор от снега, придавил снегом и лопатой автогрейдера 8-летнего ребенка.

«Мальчик получил травмы нижних конечностей. Его здоровью причинен тяжкий вред. По версии следствия, машинист автогрейдера действовал в нарушение установленных правил безопасности - не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.