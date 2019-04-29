​Началась самая короткая рабочая неделя в этом году

Россиян ждем череда длинных каникул в честь майских праздников. Начавшаяся рабочая неделя станет самой короткой в этом году. Последний рабочий день — завтра, 30 апреля. С 1 по 5 мая — выходные.

1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда, 2 мая — перенесенный праздничный выходной с субботы 5 января, 3 мая — перенесенный праздничный выходной с воскресенья 6 января, 4 и 5 мая — просто выходные.

Следующая короткая неделя продлится три дня. Затем снова длинный отдых: 9 мая — День Победы, 10 мая — перенесенный праздничный выходной с субботы 23 февраля, 11 и 12 мая — выходные.

«Труд тех, кому все же придется выйти на производство в эти дни, работодатель будет обязан оплатить не менее чем в двойном размере. А конкретная плата за работу в нерабочие и праздничные дни устанавливается коллективным договором либо локальным нормативным актом», — напомнили в пресс-службе Гострудинспекции в Югре.